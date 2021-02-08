10 günlük bebeğini çöpe bırakan anne tutuklandı: 'Pişmanım' dedi

Geçtiğimiz günlerde Samsun’un İlkadım ilçesinde çöpte yeni doğmuş kız bebek bulunmuştu. Polis ekiplerinin güvenlik kameraları incelemesiyle, 10 günlük bebeğini çöpe bırakan yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Bebeğini çöpe bırakan kadın yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde Cuma günü meydana gelen olayda, yoldan geçen vatandaşlar çöp kontyneri yanında bir bebek buldu. Bebeği bulan vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine bebek, hastaneye kaldırıldı.

Son sözü ‘pişmanım’ oldu (!)

10 gün önce doğduğu belirlenen güzeller güzeli kız bebeği terk eden kadının kimliği kısa süre sonra güvenlik kameralarından tespit edildi. Bebeğini soğuk havada ölüme terk eden kadının Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Hanıyeh M. olduğu anlaşıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Afgan anne ve kızını dün gece yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan iki kadın ‘kasten öldürmeye teşebbüs ve aile yükümlülüğünü yerine getirmemek’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Adliye girişi muhabirlerin ‘’Bebeğini neden terk ettin, pişman mısın?’’ sorusuna, acımasız anne ‘’Pişmanım’’ diye yanıt verdi.