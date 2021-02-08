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10 günlük bebeğini çöpe bırakan anne tutuklandı: 'Pişmanım' dedi

Samsun'da henüz 10 gün önce doğan kız bebeğini çöp konteynerinde ölüme terk eden kadın tutuklandı. Afgan uyruklu olduğu tespit edilen kadın, bebeğini bıraktığı için pişman olduğunu söyledi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:38
10 günlük bebeğini çöpe bırakan anne tutuklandı: 'Pişmanım' dedi
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Geçtiğimiz günlerde Samsun’un İlkadım ilçesinde çöpte yeni doğmuş kız bebek bulunmuştu. Polis ekiplerinin güvenlik kameraları incelemesiyle, 10 günlük bebeğini çöpe bırakan yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Bebeğini çöpe bırakan kadın yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde Cuma günü meydana gelen olayda, yoldan geçen vatandaşlar çöp kontyneri yanında bir bebek buldu. Bebeği bulan vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine bebek, hastaneye kaldırıldı.

10 gün önce doğduğu belirlenen güzeller güzeli kız bebeği terk eden kadının kimliği kısa süre sonra güvenlik kameralarından tespit edildi. Bebeğini soğuk havada ölüme terk eden kadının Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Hanıyeh M. olduğu anlaşıldı.

Son sözü ‘pişmanım’ oldu (!)

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Afgan anne ve kızını dün gece yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan iki kadın ‘kasten öldürmeye teşebbüs ve aile yükümlülüğünü yerine getirmemek’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Adliye girişi muhabirlerin ‘’Bebeğini neden terk ettin, pişman mısın?’’ sorusuna, acımasız anne ‘’Pişmanım’’ diye yanıt verdi.



Son Güncelleme: 08.02.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIlkadımBebekçöp Konteyneri
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