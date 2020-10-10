10 Ekim yürüyüşüne polis engeli!

10 Ekim katliamı adına yürüyüş yapmak isteyen 10 Ekim Barış ve Dayanışma Deneği’nin üyelerinin yürüyüşüne polisler engel olmaya çalıştı. Ulus’tan Ankara Tren Garı’na kadar yürüyüş yapmak isteyen kişilerin önünü kesen polis ekipleri yürüyüş yapılmamasını istedi.

10 Ekim 2015’te Ankara mitingine katılan kişilere IŞİD tarafından saldırı düzenlenmişti. 103 kişinin hayatını kaybettiği katliama dikkat çekmek adına, vefat eden kişilerin yakınları ve denek üyeleri yürüyüş yapmak istedi.

Ankara’nın Ulus bölgesinde toplanan kalabalığın yürüyüşüne pandemiden dolayı izin vermeyen polis ekipleri, kalabalığa müdahale etti. Yürüyüşü yapmak isteyen kalabalıktan birçok kişi gözaltına alındı.

Polisin müdahalelerine alkışla karşılık veren topluluk, 10 Ekim katliamının olduğu yerin biraz daha uzak bir bölgesinde vefat eden kişiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Katliamda vefat eden kişiler tekrar anılırken, vefat eden kişilerin isimleri okunarak yaşıyor diye slogan atıldı.