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1 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe psikoteknik belgesi olmadan çıkan sürücülere 1.181 TL para cezası kesilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre araç sürücüleri 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren trafiğe psikoteknik belgesi olmadan çıkmaları halinde 1.181 TL para cezası uygulanacağını belirtti. Kesilen para cezasının yanı sıra bu sürücülerin trafikte yeniden araç kullanmaları da yasaklanacak.

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:52
1 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe psikoteknik belgesi olmadan çıkan sürücülere 1.181 TL para cezası kesilecek
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Devlet, her gün yaşanan onlarca trafik kazalarını en aza indirgemek adına her geçen gün yeni bir karar almaktadır. Bu kapsamda da alınan en son karara göre 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren de trafiğe çıkan ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesini almaları zorunlu hale getirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda da ülkemizde yaşanan trafik kazalarının % 96 ‘sının ise yalnızca araç sürücülerinden kaynaklanan hatalardan dolayı meydana gelmesi ile birlikte psikoteknik belgesinin de ne derece önem arz ettiği bir kez daha anlaşılmış oldu.

Belge sahibi olmayanlara 1.181 TL idari para cezası uygulanacak

Psikoteknik Merkezleri Denek Başkanı olan Cengizhan Kutlu, yapmış olduğu açıklamasında şöyle konuştu:

‘’ Sürücülerimizin hem reflekslerini, hem algılarını hem de karar verebilme kabiliyetlerini ölçmek, riskli olan sürücüleri tespit etmek ve bu sayede de insan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını da en aza indirgemek adına uygulamaya konulan psikoteknik testi 30 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren ticari araç sürücülerine de mecbur kılınacaktır. Son zamanlarda ülkemiz genelinde artışa geçen trafik kazalarının önlenebilmesi için bir genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 Perşembe ününden itibaren psikoteknik belgesine sahip olmayan araç sürücülerine tam olarak 1.181 TL idari para cezası uygulanacaktır. Psikoteknik raporları ise sürücülerin refleks, algı, muhakeme gibi yeteneklerini test ederek ölçmektedir. 1,5 saat süren test esnasında, bu süre zarfında sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ile trafiğe ilişkin görüş testi olacak şekilde 12 adet farklı test uygulaması yapılarak riskli olan sürücüler tespit ediliyor ve bu risk oluşturan sürücülerin trafikten uzaklaştırılarak meydana gelen trafik kazalarının da azaltılması hedeflenmektedir. ‘’

Sabah saat 08.00 ‘den akşam saat 23.00 ‘e kadar gidebilirler

Uzman kişinin yapmış olduğu açıklamasının devamında ise 1 Temmuz 2021 Perşembe gününe kadar da psikoteknik belgesini almak isteyen sürücülerin sabah saat 08.00 ile akşam saat 23.00 arasında merkezlere gidebileceklerini söyledi ve ‘’ almış oldukları değerlendirme sonuçları psikiyatri doktorunun da onayı alındıktan sonra e – nabız raporuna düşecektir. 1 Ocak 2021 tarihinden önce de raporunu alan sürücülerin mutlaka e – nabız uygulamalarından rapor sonuçlarını da kontrol etmelerini istemekteyiz. Bu tarihten sonra da raporunu alan sürücüler ise mutlaka e – devlet sistemi üzerinden de almış oldukları raporlarını kontrol etmeliler. Bu rapor için ise yalnızca servis, şehirler arası otobüs, toplu taşıma değil, taksi, şirket vb. gibi herkesin bu teste tabi tutulması gerekmektedir. Bu konuda sosyal hassasiyetimizi de artırmamız gerekmektedir. Aynı zamanda ticari araç sürücülerinin de bu raporu almalarının ardından son 1 yıl içinde de Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında % 10 oranında bir azalmaya gidilmesini beklemekteyiz. ‘’ şeklinde konuştu.  


Son Güncelleme: 28.06.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
TrafikCezaRaporSürücüPara Cezası
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