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1 Şubat korona virüs vaka tablosu açıklandı

Bugün yapılan korona virüs gündemli kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili olarak yeni kararların alınıp, alınmayacağı merak edilirken, Sağlık Bakanlığı 1 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:52
1 Şubat korona virüs vaka tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 1 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında duyurdu.

Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesinde açıklanan resmi rakamlar göre bugün ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında yapılan korona virüs test sayısı 141 bin 703 olurken tespit edilen koroan virüs vaka sayısı 7 bin 719 olarak açıklandı.

Açıklanan rakamlara bakıldığında semptonlu hasta sayısının ise bugün 636 olduğu görüldü.

Korona virüs hastalığına bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı ise 124 olarak duyuruldu ve toplam vefat sayısı 26 bin 117 olarak kayıtlara geçti.

1 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs1 şubat Vaka Tablosu
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