1 Nisan komik ve eğlenceli şaka sözleri ve mesajları

1 Nisan tüm dünyada şaka günü olarak kutlanmaktadır. Bu günde insanlar birbirlerine şaka yaparak eğlenceli vakitler geçirmektedir. Uzun yıllardır kutlanan 1 Nisan günü 2021 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu günde yapılabilecek olan şaka önekleri aşağıda yer alıyor.

1 Nisan şakası fikirleri

Bisküvi şakası

Kremalı bisküvilerden alarak arasındaki beyaz krema yerine diş macunu sıkın. Ardından pakete dizin ve arkadaşınıza uzatın. Kremalı bisküvi sanan arkadaşınız diş macunlu bisküviyi oldukça garip bulacaktır.

Ünlü arıyor şakası

Bir arkadaşınızın telefonuna kendinizi ünlü bir isim olarak kaydedin. Ardından kendinizden onu arayarak şaşırışını izleyebilirsiniz.

Plastik böcekleri buz kalıbına koyun ve dondurun. Ardından soğuk içecek verdiğiniz bir kişinin bardağına buzlu böceklerden atın.

Yumurta haşlayın ve ardından yumurtanın sarı kısımlarını çıkarıp yerine tereyağı koyun.