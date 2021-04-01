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1 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 41 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 41 bine dayandı.

01 Nisan 2021 Perşembe 19:50
1 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 41 bine dayandı
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Sağlık Bakanlığı 1 Nisan 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce resmi intenet sitesinden duyurdu.

VAKA SAYISI 41 BİNE DAYANDI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre 1 Nisan 2021 tarihinde ülke genelinde ki hastanelerde yaklaşık 244 bin kişiye koronavirüs testi yapıldı ve  40 bin 806 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

Bugün ülke genelinde hastalığı ağır seyrettiği içinde bin 424 kişi tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer yandan hastalık sebebiyle bugün ülke genelinde 176 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 31 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Bugün iyileşen kişi sayısı ise 20 bin 817 olarak açıklandı.

1 Nisan 2021 Vaka tablosu



Son Güncelleme: 01.04.2021 19:50
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Anahtar Kelimeler:
1 Nisan 2021 VakaVaka TablosuKoronavirüs
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