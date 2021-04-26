1 Mayısıs işçi bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayısıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?

1 Mayısıs işçi bayramı nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır?

1856 yılında Avustralya’nın Melboune şehrinde inşaat ve taş işçilerinin çalışma saatlerini azaltmaları için yapılan protestodur. Protestolar, 1 Mayısıs 1886 yılında ABD Chicago şehrinde çalışma saatlerinin 8 saat olması için verilen mücadelede Paris Kongresinde İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 yılında ‘işçilerin ortak bayramı’ olarak kabul edilmiştir.

1884 yılında Amerikalar bu mücadeleyi başlattı. 1 Mayısıs 1886 tarihi ABD ‘de işçilerin 8 saat çalışmasına karar verilmişti. ABD’de 5 binden fazla yerde protestolar gerçekleşmişti. 3 gün süren protestolar sonrasında grevciler ve polis arasında çatışma çıkmış birçok işçi yaralanmış bir polis ise ölmüştür. Sendikacılardan dördü idam almıştır. Dördü ise de ağır hapis cezasına çarptırılmıştır.

Türkiye’de 1 Mayısıs

Osmanlı Devleti’nde 1911 yılında ilk kez kutlanmıştır. Türk tarihinde tütün, pamuk, liman işçileri kutlayanlar arasında ilk onlar girmiştir. İstanbul’da 1912 yılında ilk kez kutlanmıştır. Kurtuluş savaşı ve 1.dünya savaşı sonrasında uzun bir süre 1 Mayısıs kutlanmamıştır. Daha sonra 1921 yılında kutlanmaya devam edilmiştir. TSF (Türkiye Sosyalist Fırkasının) çağrıları üzerine Mayısıs’ın ilk pazar günü 1 Mayısıs işçileri tatil ilan edildi.

Sovyet Birliği ile Ankara’da 1922’de işçi bayramı kutlanmıştır. 1923 yılında ise ilk kez 1 Mayısıs işçi bayramı resmi olarak kabul edildi ve ilan edildi. 27 Mayısıs 1935 tarihinde ‘Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun’ 1 Mayısıs gününü Bahar bayramı ilan edildi. Türkiye’de büyük bir coşku ile 1 Mayısıs kutlanmamaktadır. 50 yıl sonra Taksim Meydanında Devrimci İşçi Sendikaların büyük bir kutlama yaptı.

Kanlı 1 Mayısıs 1977

Intercontinental oteli ve sular idaresi binası işçilerin üzerine ateşler açılmıştı. 500 bin işçi katıldığı kutlamalarda birçok kişi öldü. 1978 yılının 1 Mayısıs’ın da büyük kutlamalar yapılırken diğer sene 1979 yılında ise sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının olmasına rağmen binlerce insan kutlamalara devam etti. 1980 darbesinden sonra 1 Mayısıs resmi tatiller arasında çıkarılmıştır.

2009 yılında tekrardan 1 Mayısıs resmi tatil ilan edilmiştir. 2010 yılında tekrardan büyük kutlamalar yaşanmıştır. Taksim Meydanında binlerce kişi olaysız bir şekilde kutlamalar yaptılar.

2013 yılında ara sokaklarda olay çıkarken çok büyük olaylar yaşanmadı. Katılım az kişi katıldı. 1 Mayısıs Taksim Meydanında kutlamalar hala devam ederekten kutlanılmaktadır.

