1 Mayısıs gösterilerine polis müdahalesi! Çok sayıda gözaltı var..

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle İstanbul Taksim'e yürümek isteyen grupların yanı sıra Şişli'de pankartlar açarak slogan atarak yürüyen vatandaşlar polis müdahalesiyle karşılaştı. Taksim'e girmek isteyen gruba karşı yapılan müdahalelerde yaklaşık 40 kişi gözaltına alınırken Şişli'de yürüyen grupta buluna 15 kişi polis tarafından alınarak karakola götürüldü.

İlk Mecidiyeköy meydanında toplanan bir grup orada Taksim'e doğru yürümek isterken güvenlik önlemleri alan polis grubun yürümesine izin vermezken bir başka grup Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Her iki gruba da müdahale eden polisler gruptakileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Polis tarafından ara sokaklara konulan bariyerleri yıkan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen bir grup ise Galatasaray Meydanı'nda polisin müdahalesine uğrarken diğer taraftan Beyoğlu Tarlabaşı tarafında toplanan bir grup, sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na doğru yürümeye başladı. Polis bariyerlerini deviren eylemcilere orada bulunan polis grubu müdahale ederken direnen eylemciler polis tarafından gözaltına alınarak emniyete gönderildi.