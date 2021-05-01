1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Tüm Türkiye genelinde ve dünya genelindeıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor. Ülkemizde bazı gruplar 1 Mayısıs emek ve dayanışma Günü’nde’na yürüdü. Taksim Meydanı’na yürüyen örgütlerin temsilcileri emeklerini, kimliklerini ve bedenlerini ön plana sürerek kendilerine ait olan şeylerin sömürülmemesi için bir araya geldi.

Umut yan yana pankartları taşıyan gruplar Taksim Meydanı’na doğru yürüyüşe çıktı. Taksim’de, Taksim anıtı önünde yürüyüşünü tamamlayan gruplar, 1 Mayısıs’ta hayatını kaybeden emekçiler için saygı duruşu yaptı. Bu gruplar arasında milletvekilleri de vardı. Tam kapanma sürecinde bu tip mitinglerin yapılması vatandaşlarımız tarafından olumsuz karşılandı. Özellikle tam kapanma sürecinde bu tür programları yapılmamasını tavsiye ediyorlar. Bu tür programların salgın dönemde yapılması doğru karşılanmadı.