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1 Mart korona virüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında 1 Mart tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

01 Mart 2021 Pazartesi 21:35
1 Mart korona virüs vaka tablosu açıklandı
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Normalleşme adımlarının başladığı bugün korona virüs vaka tablosu az önce sağlık bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bugün hastanelerde 130 bini aşkın korona virüs testi yapıldı ve 9 bin 891 kişi korona virüs tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan 645 kişi tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 69 olarak açıklandı ve toplam vefat sayımız 28 bin 638 olarak kayıtlara geçti.

Son açıklanan rakamlara göre bugüne kadar yapılan test sayısı 33 milyon 305 bin 552 olurken, tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479 olarak açıklandı.

1 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 01.03.2021 21:35
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Anahtar Kelimeler:
1 MartKorona Virüs
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