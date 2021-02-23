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1 Mart Kafeler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yeme içme sektörünün hizmet kısıtlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşletme sahipleri 1 Mart'ta kafeler açılacak mı merak ederken, Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi.

23 Şubat 2021 Salı 01:30
1 Mart Kafeler açılacak mı?
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Koronavirüs salgını nedeniyle 20 Kasım 2020’de kapatılan kafe ve restoranların açılacağı gün dört gözle bekleniyor. Kısıtlamalar sonrası vaka sayılarında belirgin bir düşüş görülmesiyle kafe, restoran gibi yeme içme sektörünün 1 Mart itibariyle kademeli olarak hizmete açılacağı duyuruldu.

1 Mart’ta kafeler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama çalışmalarının hızla sürdüğünü ve Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere göre illerin 4 gruba ayrılarak 1 Mart itibariyle normalleşme sürecine geçeceğini kamuoyuna duyurdu.

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 20 Kasım 2020 tarihinde yeni tedbirler uygulanmaya başlamış ve bu kapsamda yeme içme sektöründe faaliyet gösteren kafe, restoran ve kıraathane gibi işletmeler geçici olarak kapatılmıştı. Bu işletmeler süreç boyunca yalnızca paket servis ve gel al servis ile hizmet veriyordu. Ancak kısıtlamaların 3.ayında ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşayan işletme sahipleri duruma isyan etmiş ve işletmelerinin bir an önce normal hizmete geçmesi talebinde bulunmuştu.

Kasım ayında 30 binlerde olan vaka sayıları kısıtlamalarla birlikte 6 bine kadar düştü. Bu kapsamda gerçekleşen kabine toplantısında yeme içme sektörünün açılması için çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, illerde gözlemlenecek vaka sayılarına göre 1 Mart’ta kademeli olarak normalleşme sürecine geçilecek ve kafe, restoran gibi işletmeler müşterilerine yeniden kapılarını açacak.



Son Güncelleme: 23.02.2021 01:30
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKafeler Açılacak Mı1 Mart
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