İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

1 Haziran kısıtlamalarından kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesinde belli oldu

31 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'dan sonra ülkemizde uygulanacak kademeli normalleşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklanan tedbirler, Haziran ayı boyunca uygulanacak. 1 Haziran kısıtlamalarından kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı Haziran boyunca uygulanacak kısıtlamalara ilişkin genelge yayınladı. İşte 1 Haziran yasaklarından muaf olacak kişiler...

01 Haziran 2021 Salı 20:33
1 Haziran kısıtlamalarından kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı genelgesinde belli oldu
Takip Et:

İçişleri Bakanlığı, 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme ile ilgili genelge yayınladı. Kısıtlama süresince yasaktan muaf olacaklar genelgede yerini aldı. Haziran ayınca belirlenen yasaklar devam edecek. Temmuz ayında vakaların artış oranına göre yasaklarla ilgili yeni kararlar verilecek.  Genelgeye göre yasaktan muaf olanlar ;

TBMM üyeleri ve çalışanları,

- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

- Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

- Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

- Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

- Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

- Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

- Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

- İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

- Gazete, dergi, radyo, televizyon ve intenet medya kuruluşları, film, dizi ve reklam yapım şirketleri, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

- Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

- Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

- Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

- İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

- Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

- Yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

- Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

- İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

- Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara gitmeleri kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri,

- Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

- Profesyonel site yöneticileri ile apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

- Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,

- Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla iş yerlerinin haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli olanlar,

- Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ile çalışanları.

- Arı Kayıt Sistemi (AKS) Belgesinin ibraz etmek ve ikametle arı kovanlarının bulunduğu yer arasındaki güzergâh ile sınırlı olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılar.

- Kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları Haziran ayınca uygulanacak yasaklardan muaf olacak.

Haziran ayında yasak saatleri 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ,Haziran ayında sadece pazar günü uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi günü saat 22:00'de başlayıp Pazartesi günü saat 05:00'de sona erecek.

Hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında saat 22:00'den sonra sokağa çıkma uygulaması uygulanacak ve sabah 05:00'de sona erecek.


Son Güncelleme: 01.06.2021 20:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
1 Haziran 2021 Normalleşme1 Haziran Kısıtlamalarından Kimler Muaf Olacak?İçişleri Bakanlığı 1 Haziran Genelgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bar, pub, eğlence mekanları, pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
Bar, pub, eğlence mekanları, pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
Kutlu Adalı kimdir? Kutlu Adalı ne zaman, neden öldü?
Kutlu Adalı kimdir? Kutlu Adalı ne zaman, neden öldü?
10 yaş altı çocuğu olanlar idari izinli sayılacak mı?
10 yaş altı çocuğu olanlar idari izinli sayılacak mı?
Halil Falyalı kimdir?
Halil Falyalı kimdir?
Düğünler serbest oldu mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor?
Düğünler serbest oldu mu? Düğün salonları ne zaman açılıyor?
Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi
Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi

Popüler Haberler

TV yayın akışı 31 Mayıs 2021 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu
2021 İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?
Gelinim Mutfakta Esra yarışmadan ayrıldı mı, Esra neden yok, hastalığı ne?
MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Öğretmenler yazın okula gitmeye devam edecek mi? Öğretmenler için yaz tatili ne zaman başlayacak?
Oyunucu model Didem Soydan kimdir? Didem Soydan nereli, kaç yaşında? Didem Soydan hangi projelerde yer aldı?
Bar, pub, eğlence mekanları, pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
Badem Şekeri filmi konusu nedir? Badem Şekeri filmi oyuncuları kim? Badem Şekeri konusu ve oyuncuları
Mucize filmi konusu nedir? Mucize filmi nerede çekildi? Mucize filmi konusu ve oyuncuları
Bekar olmanın faydaları ve pozitif hissettiren yanları
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek nereli, yaşı kaç?
TV 8 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar TAMAMDIR
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
Baraj dizisinde Ayşe karakterine Hira Su Yıldız hayat veriyor
Baraj final mi yapıyor? FOX TV Baraj bitiyor mu, final mi yapacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serpi Gül kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Marcelo Saracchi kimdir, hangi takımlarda oynadı? Marcelo Saracchi Trabzonspor'a gelecek mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli yaşı kaç?
Mina Protocol Coin listelendi mi, ne zaman listelenecek? Mina Protocol Coin hangi borsalarda listelenecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.