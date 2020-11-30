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1 Aralık'ta başlıyor! Uymayanlara 776 lira ceza

Türkiye genelinde geçerli olacak kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor. Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine ise ceza olarak776 lira ceza uygulanacak.

30 Kasım 2020 Pazartesi 21:11
1 Aralık'ta başlıyor! Uymayanlara 776 lira ceza
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, tüm illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirlenen dönemleri için zorunlu tutuluyor. Her sene yapılan kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayarak, 1 Nisan 2021 tarihine kadar sürecek. Belirlenen tarihlerde araç lastikleri değişmeyen araç sürücülerine ceza olarak 776 lira ceza kesilecek. Bu sene belirlenen ceza 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenerek yeni ceza ücretleri belirlenecek.

Lastik değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor

Tarihin yaklaşması ile birlikte kış lastiği değiştirmek isteyen sürücüler sanayi bölgelerinde lastikçi önlerinde yoğunluk oluşturdular. Sanayide çalışan esnafın yoğunluğun 1 haftadır bu şekilde olduğunu lastik değiştirme ücretlerinin ise kullanılan lastiğin ebadına göre 60 ile 125 lira arasında değişiklik gösterdiğini belirttiler.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 21:11
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Anahtar Kelimeler:
Kış LastiğiUygulama
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