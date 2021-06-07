Vahşetin yeri bu sefer okul oldu! 2 çocuk annesi kadın cinayete kurban gitti!

Son dakika haberine göre Trabzon'da buluna bir okulda kadın cinayeti meydana geldi. Toplum vicdanını sarsan kadın cinayeti bu sefer okul bahçesi olurken 2 çocuk annesi Medine Seyis eski sevgilisi tarafından cinayete kurban gitti. Edinilen bilgilere göre Orhahisar ilçesinde Bülent T. eski sevgilisi olduğu iddia edilen Medine Seyis’i sokakta kovalamaya başladı.

Okul bahçesine saklanan 43 yaşındaki Seyis, Bülent T.’den kaçamadı. Göğsünden bıçaklanan yaralı kadın kanlar içerisinde yerde yatarken şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine sağlık ekipleri okul bahçesine gelirken yaralı kadın ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Seyis, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı aramaya koyuldu.