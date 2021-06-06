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Trafikte sizin de başınıza gelebilir! Fahrî trafik müfettişinin yazdığı ceza iptal edildi!

Son dakika haberine göre tekstil firması sahibi Mehmet Tunç'a şehrin en kalabalık caddesinde makas attığı gerekçesiyle bin 228 lira ceza geldi. Tunç, cezayı incelemesi üzerine dava açtı ve cezanın bir fahrî trafik müfettişi tarafından yazıldığı belirlendi. Ayrıntılar haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 09:30
Trafikte sizin de başınıza gelebilir! Fahrî trafik müfettişinin yazdığı ceza iptal edildi!
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Bursa’da tekstil firma sahibi olan Mehmet Tunç, Bursa’nın en kalabalık caddesinde makas attığı gerekçesi ile bin 228 lira ceza geldi. Ceza dosyasını inceleyen Tunç, gördükleri karşısında şok oldu. İş insanı cezanın yazıldığı caddede trafiğin yoğun olduğunu ve makas atma imkanın olmadığını belirtti.

Avukatın yolunu tutan Tunç, Aylin Doğan ile görüşmesinden sonra cezanın bir fahrî trafik müfettişi tarafından yazıldığı belirlendi.

Avukat Aylin Doğan, hemen ceza iptali için mahkemeye başvuruda bulunurken  davaya delil sunulmadığı için iptal edildi. Müvekkilinin ceza kesildiği saatte trafikte makas atma gibi bir durumu olmadığını ayrıca delillerin de bulunmadığı gerekçesi ile cezayı iptal ettirmek için başvuruda bulundu.

Avukat bu konuda trafiğe çıkan vatandaşları uyardı. Ceza dosyalarının iyi incelenmesi hakkında uyarıda bulundu.



Son Güncelleme: 06.06.2021 09:30
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Anahtar Kelimeler:
BursaTrafik CezaFahri Trafik Müfettişi
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