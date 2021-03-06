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Tatil için gittiği yerde ölü olarak bulunan Aslı Yılmaztürk’ün ölüm sebebi belli oldu!

İstanbul’dan Muğla’nın Ula ilçesine tatil yapmak için giden tasarımcı Aslı Yılmaztürk, kendi başına kaldığı müstakil evde ölü bulundu. 34 yaşındaki genç kadının ölüm sebebi belli oldu.

06 Mart 2021 Cumartesi 13:10
Tatil için gittiği yerde ölü olarak bulunan Aslı Yılmaztürk’ün ölüm sebebi belli oldu!
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İstanbul’dan Muğla’ya kısa süreliğine tatil yapmak için giden tasarımcı Aslı Yılmaztürk Ula’nın Akçapınar Mahallesin’de müstakil bir ev kiraladı.  Aslı Yılmaztürk’ten haber alamayan yakınları Ula’nın jandarma ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber vererek Yılmaztürk’ün evine gitmesi için ihbarda bulundu.

İhbar sonrasında giden ekipler ünlü tasarımcıyı hareketsiz halde buldu. Evde hayatını kaybeden Yılmaztürk’ün cenazesi Muğla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Ocaktan sızan gaz zehirlemiş!

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken müstakil evde bulunan ocaktan sızan gaz sonucu zehirlendiği tespit edildi.

Artxdesing kurucusu olan Yılmaztürk, bir süre kreatif direktör olarak görev yaptı. Robert Lisesi mezunu olan tasarımcı daha sonra üniversite eğimini ekonomi bölümü okuyarak devam etti.

2008 yılları sırasıdna AXD blog yazan genç kadın, hayatı boyunca önemli işlere imzasını attı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 13:10
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaDoğalgazTasarımcıAslı Yılmaztürk
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