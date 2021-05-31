Sedat Peker’e ne oldu? Operasyonda yeni gelişme

7 ildeve suç örgütüne karşı 9 Nisan’dan bu yana operasyon sürerken 63 şüpheliden 54’ü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına altındı. Firari olarak bilinen 3 şüpheli için Çanakkale’de operasyon düzenlenmesi sonucu Abdullah S., Ümit G. ve Ulaş B. gözaltına alındı.

Lüks bir villada yakalanan Abdullah S. suç örgütünün lideri şüpheliler ile birlikte adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdullah S. tutuklanırken, Ümit G. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Ulaş B.'nin ise savcılıktan serbest kaldığı öğrenildi.



