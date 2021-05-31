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Sedat Peker’e ne oldu? Operasyonda yeni gelişme

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yönelik operasyonda yeni gelişmenin olduğu duyuruldu. İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Abdullah S., tutuklandığı öğrenildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:48
Sedat Peker’e ne oldu? Operasyonda yeni gelişme
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7 ilde Sedat Peker ve suç örgütüne karşı 9 Nisan’dan bu yana operasyon sürerken 63 şüpheliden 54’ü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına altındı. Firari olarak bilinen 3 şüpheli için Çanakkale’de operasyon düzenlenmesi sonucu Abdullah S., Ümit G. ve Ulaş B. gözaltına alındı.

Lüks bir villada yakalanan Abdullah S. suç örgütünün lideri şüpheliler ile birlikte adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdullah S. tutuklanırken, Ümit G. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Ulaş B.'nin ise savcılıktan serbest kaldığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:48
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Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerSedat Peker Operasyonu
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