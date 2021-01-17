Şarkıcı İntizar’ın acı günü! Babasını kaybetti!

Muğla Akyaka mahallesinde yaşayan Cemal Arslan bugün yaşamını yitirdi. Kısa zaman öncesinde solunum yetmezliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alınan ünlü şarkıcının babası son dakika haberine göre solunum yetmezliği ile yoğun bakımda hayatını kaybetti. Asker emeklisi olan Arslan Muğla Ula ilçesinde kalarak yaşamını devam ettirdi. Amansız hastalığa yakalanarak sevenlerini ve başta kızını üzerek hayata veda eden Cemal Arslan morga kaldırılacak. Uzun zamandır tedavi gören ve hiçbir şekilde sonuç alınamayan Cemal Arslan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

Ünlü şarkıcıya ise sevenleri başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı.



85 yaşında ki Cemal Arslan Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna yarın götürüleceği ve cenazesini İzmir’e götürüleceği öğrenildi.

