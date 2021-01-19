Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı

Sağlık Çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme az önce yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenleme ile birlikte salgın başında sağlık çalışanlarına getirilen izin, emeklilik ve istifa kısıtlamaları kaldırıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada salgın başladığında Bakanlık bünyesinden çalışan sağlıkçıların izin, emeklilik, istifa ve atama işlemlerinin askıya alındığı, bugün ise yapılan düzenleme ile birlikte sağlıkçıların yıllık ya da ücretli izin ve emeklilik talepleri gibi işlemlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı duyuruldu.

Düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

Sağlık çalışanlarının yıllık izin talepleri sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalışanların amirleri tarafından değerlendirilecek ve sağlık personeline izin verilebilecek.

MEVZUATTA YER ALAN ÜCRETSİZ İZİN TALEPLERİ DE KARŞILANACAK

Sağlık çalışanlarının mevzuatta yer alan tüm ücretsiz izin hakları talepler doğrultusunda kullandırılabilecek.

SAĞLIK İZNİ DE VERİLECEK

Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacak.

ATAMALARA ÖZEL DÜZENLEME YAPILDI

Sağlık kuruluşunda çalışan başka kuruma atanan personelin işten ayrılması yapılmayacak , personellere muvafakat verilmeme uygulaması devam edecek. Fakat Özel üniversiteler dahil olmak üzere ilgili üniversiteye öğretim görevlisi olarak atanan çalışan ile kamuya idareci kadrosuna atanan çalışanlara muvafakat verilecek.

EMEKLİLİK TALEPLERİ ALINACAK

Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri karşılanacak ve emeklilik işlemleri yerine getirilecek.