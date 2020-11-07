Sağlık Bakanı Koca 7 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Kasım tarihli koronavirüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca'nın kamuoyuyla paylaştığı resmi bilgilere göre bugün bakanlığı bağlı sağlık kuruluşlarında yaklaşık 140 bin kovid 19 testi yapıldı ve test sonuçlarına göre bugün tespit edilen vaka sayısı 2 bin 483 oldu. Böylelikle mart ayından buyana hastalığa yakalanan kişi sayısı resmi olarak 391 bin 739 olarak kayıtlara geçti.

Bugün hastalık yüzünden ölenlerin sayısı 81 oldu ve toplam can kaybımız 10 bin 803 oldu.

Vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, hasta ve ağır hasta sayısının arttığına vurgu yaptı ve aşı konusuna değinerek, güvenli aşı bulunana kadar tedbirlere uyulması hususunda uyardı. Koca, mesajında kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda bir kez daha hatırlatma yaptı ve 'maske takın' dedi.

7 KASIM TARİHLİ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU