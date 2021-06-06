İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Rus sevgiliye dehşet saçtı! Otel odasında iki gün boyunca şiddet uyguladı

Son dakika haberine göre Rus uyruklu Otevva Elvıra kendisini darp eden Alp Mutlu’dan şikayetçi oldu. Otel odasında iki gün boyunca şiddet uyguladığını iddia eden Elvıra, Mutlu hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istedi.

06 Haziran 2021 Pazar 09:08
Rus sevgiliye dehşet saçtı! Otel odasında iki gün boyunca şiddet uyguladı
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre otomobil sektöründe yöneticilik yapan Alp Mutlu (40), bir yıldır birlikte olduğu Rus uyruklu Otevva Elvıra (47) ile birlikte İstanbul’da bulunan bir otele gitti. İddialara göre Mutlu’nun neredeyse bir buçuk litre içki içtiğini söyleyen Elvıra, Mutlu’nun kendisine darp ettiğini açıkladı. Mutlu, “Eski kocandan çocuk doğurdun, benden çocuk doğurmuyorsun” diyerek şiddet uygulamaya başladı.

Yüzü kanlar içerisinde kalan Elvıra yaşadıklarını anlattı. Elvıra’nın kanının bulaştığı ellerini yalayan Alp Mutlu, bir yandan da “Tadı ne güzel” ve “Rusya’ya gelip seni öldüreceğim, yüzünü keseceğim” dediğini söyledi.

İki gün boyunca otel odasında şiddete maruz kalan kadın Mutlu’nun odadan çıkması ile otelin resepsiyonuna giderek yardım istediğini söyledi.  Fakat otel görevlisi de Mutlu’nun arkadaşı olduğu için mağdur kadını bir odaya kitledi ve Mutlu gelince ‘burada seninki’ dedi.

Odadan çıktığı için tekrar dövmeye devam ettı. Rus uyruklu kadının yardım çığlıklarını duyan polisler odaya baskın düzenledi.

Hemen hastaneye kaldırılan acılı kadın bir hafta kadar hastanede tedavi gördü. Cani adam ifadesinde “Aramızda olan ilişkiyi de eşime söylemekle tehdit ediyordu. Cep telefonumu aldı ve eşimi aramak istedi. Ben müsaade etmeyince koluma birkaç kere vurdu.” dedi. Kendisine vurduğunu fakat pişman olduğunu söyleyen adam mahkeme kararınca yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek” şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtildi. Alp Mutlu’ya 4.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilirken yaralı kadın ülkesine geri gönderildi.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 09:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rus SevgiliŞiddetAlp Mutlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
İstanbul'da büyük yoğunluk! Cumartesi yasağının kalkması meydanları doldurdu.
İstanbul'da büyük yoğunluk! Cumartesi yasağının kalkması meydanları doldurdu.
Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi
Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi

Popüler Haberler

Organik gıdalar dükkanı nasıl açılır? Ne kadar maliyet gerekir?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı
Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Show TV yayın akışı
TRT Spor'da 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kanal 7 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
Market açılış saatleri: Marketler kaça kadar açık? BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK market kaçta açılıyor? 2021 market çalışma saatleri!
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? 2021 AGİ'de dikkate alınan durumlar
Kanunsuz Topraklar Gülfem ( Esra Bilgiç ) kimdir?
Alev Alev dizisindeki Çiçek karakteri Kimdir? Hazal Ergüçlü dizideki rolü ve hayatı
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?
Kefaret dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Merve Anlağan Kimdir?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Haziran 2021?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Memur maaş zammı neye göre yapılır? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.