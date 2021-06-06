Rus sevgiliye dehşet saçtı! Otel odasında iki gün boyunca şiddet uyguladı

Edinilen bilgilere göre otomobil sektöründe yöneticilik yapan Alp Mutlu (40), bir yıldır birlikte olduğu Rus uyruklu Otevva Elvıra (47) ile birlikte İstanbul’da bulunan bir otele gitti. İddialara göre Mutlu’nun neredeyse bir buçuk litre içki içtiğini söyleyen Elvıra, Mutlu’nun kendisine darp ettiğini açıkladı. Mutlu, “Eski kocandan çocuk doğurdun, benden çocuk doğurmuyorsun” diyerek şiddet uygulamaya başladı.

Yüzü kanlar içerisinde kalan Elvıra yaşadıklarını anlattı. Elvıra’nın kanının bulaştığı ellerini yalayan Alp Mutlu, bir yandan da “Tadı ne güzel” ve “Rusya’ya gelip seni öldüreceğim, yüzünü keseceğim” dediğini söyledi.





İki gün boyunca otel odasında şiddete maruz kalan kadın Mutlu’nun odadan çıkması ile otelin resepsiyonuna giderek yardım istediğini söyledi. Fakat otel görevlisi de Mutlu’nun arkadaşı olduğu için mağdur kadını bir odaya kitledi ve Mutlu gelince ‘burada seninki’ dedi.

Odadan çıktığı için tekrar dövmeye devam ettı. Rus uyruklu kadının yardım çığlıklarını duyan polisler odaya baskın düzenledi.

Hemen hastaneye kaldırılan acılı kadın bir hafta kadar hastanede tedavi gördü. Cani adam ifadesinde “Aramızda olan ilişkiyi de eşime söylemekle tehdit ediyordu. Cep telefonumu aldı ve eşimi aramak istedi. Ben müsaade etmeyince koluma birkaç kere vurdu.” dedi. Kendisine vurduğunu fakat pişman olduğunu söyleyen adam mahkeme kararınca yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek” şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtildi. Alp Mutlu’ya 4.5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilirken yaralı kadın ülkesine geri gönderildi.