Ormanlar imara açılıyor! Cumhurbaşkanı sınır belirleyecek

Mecliste büyük tartışma ortamı yaratan orman alanlarının imara açılması konusu tekrar gündeme geldi. Kanuna göre yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı sistemine göre yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Çevre Bakanlığı hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanına sunarak, Cumhurbaşkanı ise orman dışına çıkarılarak imara açılacak alanların sınırlarını ilan edecek.
Ormanlarımız nefes kaynağı olarak oldukça önemli olduğundan yanlış kararların alınmaması için TBMM konuşulmaya devam ediyor.
Son Güncelleme: 08.01.2021 15:40