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Ormanlar imara açılıyor! Cumhurbaşkanı sınır belirleyecek

Ormanların imara açılmasına dair yönetmelik çıktı. Orman sınırlarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verildi.

08 Ocak 2021 Cuma 15:40
Ormanlar imara açılıyor! Cumhurbaşkanı sınır belirleyecek
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Mecliste büyük tartışma ortamı yaratan orman alanlarının imara açılması konusu tekrar gündeme geldi. Kanuna göre yönetmeliği Cumhurbaşkanlığı sistemine göre yeniden düzenlenmesi bekleniyor.  Çevre Bakanlığı hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanına sunarak, Cumhurbaşkanı ise orman dışına çıkarılarak imara açılacak alanların sınırlarını ilan edecek.

 Hükümetin karar vereceğini orman alanların sınırları ise Mecliste oldukça tepki toplamaya devam ediyor.  Anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Orman Fakültesi’nden mezun emekli öğretim üyesi Prof. Doğan Kantarcı diğer milletvekillerinin de tepkisini çekti.

Ormanlarımız nefes kaynağı olarak oldukça önemli olduğundan yanlış kararların alınmaması için TBMM konuşulmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 08.01.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıOrmanlarImar
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