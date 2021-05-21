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Küs sandılar! İbrahim Tatlıses Oğuz Yılmaz paylaşımı herkesi şaşırttı

İbrahim Tatlıses, şarkıcı Oğuz Yılmaz ile aralarında bir dönem tartışma yaşaması üzerine kısa süre önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz ile ‘küs öldü’ iddiaları yer alırken son dakika haberine göre şarkıcı Tatlıses hayatını kaybeden Yılmaz için paylaşımda bulundu.

21 Mayıs 2021 Cuma 13:04
Küs sandılar! İbrahim Tatlıses Oğuz Yılmaz paylaşımı herkesi şaşırttı
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Son dakika haberine göre ölüm haberi ile tüm Türkiye’yi yasa boğan ani ölümü ile gündemde yer alan Oğuz Yılmaz, yıllar önce İbrahim Tatlıses’in programına konuk olmuştu.

Programda Tatlıses şarkıcı Yılmaz için çoğu kez programına çağırmasına rağmen Oğuz Yılmaz'ı ilk kez çağırmış gibi alaycı şekilde ''Benderesinde dinledim çağırdım'' diyerek davet etmişti. Bu sözler ünlü türkücüyü üzmüştü. Bu konuşmanın ardından saygısını bozmayan Yılmaz, neden böyle çağrıldığını sormuştu. Küs olan şarkıcılar uzun yıllar görüşmedi.

Şimdi ise Oğuz Yılmaz’ın ölümü sonrası vatandaşkar ‘Yılmaz İbo’ya küs gitti’ cümleleri yer alırken Tatlıses beklenmedik bir harekette bulundu.

Sosyal medyada gündem olan İbrahim Tatlıses rahmetli Oğuz Yılmaz için paylaşımda bulundu. Tatlıses Yılmaz için Ankara’mnın yetiştirdiğini nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz diyerek başlayan cümlesini baş sağlığı ile sonlandırdı.

Takipçiler Tatlıses’e bir zamanlar programında rezil etmiştin gibi cümleleri kurdu.


Son Güncelleme: 21.05.2021 13:04
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesOğuz YılmazKuşProgram
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