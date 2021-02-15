Kim Jong kimdir, kaç yaşında? Kim Jong öldü mü?

Kim Jong Kimdir? Kim Jong Öldü Mü?

Kuzey Kore lideri olan Kim Jong sıklıkla gündemde olan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Kim Jong hakkında sürekli öldü haberlerinin çıkması yüzünden herkes Kim Jong’un kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırmaya başladı.

Kin Jong Öldü Mü?

Bütün dünyanın kendisinden söz ettiği Kim Jong’un ölüp ölmediği herkes tarafından merakla araştırılıyor. Kim Jong, 2 gün önce katıldığı ve basına servis edilen fotoğrafı dikkat çekti. Yeni füzeler, nükleer savaşa hazırlık, sıfır koronavirüs vakası ülkede fotoğrafı dikkat çekti. Kim Jong hakkında çıkan ölüm haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. 2011 yılından bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012 yılından bu yana Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli siyasetçi kimliğiyle yaşamını sürdüren Kim Jong herkesin araştırma konusu oldu.

Kim Jong Kimdir?

Tam adı Kim Jong-Un olan Kuzey Kore lideri, 2012 yılından bu yana Kore İşçi partisinin başkan koltuğunda oturmaktadır. Kuzey Koreli bir siyasetçi olarak yaşamını sürdürmektedir. Kim Jong-Un, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994 yılından 2011 yılına kadar ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948 yılından 1994 yılına kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim-İl-sung’un torunu olan Kim Jong-Un ülkenin kurulmasından sonra dünyaya gelmiş olan ilk Kuzey Kore Lideri ve dünyadaki en genç hükümet başkanlarından ikincisidir.