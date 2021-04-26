Kazakistan kendi geliştirdi Covid-19 yerli aşıyı kullanmaya başladı

Son dakika haberine göre Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Kazakistanın başkeni Nur Sultan’da bulunan 9 numaralı poliklinikte yeni tip koronavirüse karşı yerli aşı çalışmaları başlattı. Uzun uğraşlar sonucunda testleri başarı ile geçen QazVak adlı aşı için ilk doz uygulandı.





İlk aşıyı Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, vuruldu. Aşı sonrasında kendisini iyi hisseden Bakan Tsoy, 26 Nisan itibari ile tüm yurtta yerli aşı vatandaşlarına uygulanacağını söyledi.

Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli aşı QazVak ilk 50 bin dozun üretildiği açıklandı. Doz kapasitesinin arttırılması için üretim tesisleri ile iletişim halinde olan Kazakistan Sağlık Bakanı "Bu konuda Türk ortaklarımızın sahalarını da değerlendiriyoruz" dedi.

Şu an Covid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı geliştiren ilk 5 ülkelerin arasında yer alan Kazakistan, çıkartmış olduğu yerli aşının inaktif olduğunu ve güvenirliği olduğunu açıkladı.

21 gün arayla uygulanacak olan QazVak aşısı için ayrıca bir özel soğutma sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır.