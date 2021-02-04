Kar yağışı sebebi ile yolları kapanan köydeki hastaya Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri yetişti

Erzurum'a bağlı Çat ilçesinde hastalanan bir vatandaş üzerine sağlık ekipleri hastayı kurtarmak için seferber oldu. Göğüs ağrısı çektiği öğrenilen hasta sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Olay Erzurum Çat'a bağlı olan Taşağılünde meydana geldi. 55 yaşında olan Fetih Akgül, göğüs ağrısı belirtisi ile 112 Acil Servis'i aradı. Köyde yoğunyağışı nedeni ile bir metreyi bulan karın yolları kapatmış olmasından dolayı Ulusal Medikal Kurtarma ekibi devreye girerek köye kar küreme özelliği bulunan bir ambulansla vardı. Uzun saatler süren uğraşın ardından köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Fetih Akgül'ü hastaneye kaldırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, UMKE'nin hastayı kurtardığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.