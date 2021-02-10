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Kadir Şeker’e atılan iddia sonuçlandı! Mesajlar sahte çıktı!

Konya’da sevgilisi tarafından akşam saatlerinde parkta dayak yiyen kadını korumak isterken yanlışlıkla kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker’e 12,5 yıl hapis çarptırıldı. ‘Kiralık katil’ suçlaması yöneltilen genç için savcılık son dakika takipsizlik kararı verdi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:39
Kadir Şeker’e atılan iddia sonuçlandı! Mesajlar sahte çıktı!
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Konya’da 5 Şubat 2020 yılında gerçekleşen olayda Piri Reis Parkı’nda Özgür Duran (32) sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü gerekçesi ile olaya müdahale eden Kadir Şeker (20) olay sırasında Duran’ı arbede sonucunda bıçaklayarak öldürdü.  Olay sonrasında tutuklanan ve adliyeye sevk edilen genç ‘kasten adam öldürme’ suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Komplo kurulan olayda asıl amacın para meselesi olduğu ortaya çıktı.

Mahkeme kararından sonra Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran Kadir Şeker için ‘planlı cinayet’ iftirasında bulundu. Şeker için ‘kiralık katil’ iddiaları sunan anne Mübeyyen Güner delil olarak mesajlar gösterdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonrasında delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu ortaya çıktı. 1 yıldır süren dava sonucunda kısa zaman öncesinde iyi hal ile 12,5 yıl ile hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker için tüm ülke bir olurken Türkiye  adaletsizliğe boyun eğmedi. Genç kadını koruma sonucunda yanşlıkla bıçaklanma sonucu alınan karar sonrasında genç yaşında hapishaneye giren ve hayalleri olan başarılı genç için tüm ülke gözyaşları döktü. 

Instagram üzerinden yazılan mesajlarda tarih ve saat olmaması şüphe uyandırdı. Mesajların sahibi Özgür Duran’ın arkadaşı Yusuf Özten tarafından yazıldığı ortaya çıktı. Mahkeme mesajları incelemesi üzerine sahte olduğu ortaya çıkmasından sonra takipsizlik kararı verdi. 



Son Güncelleme: 10.02.2021 15:39
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Kadir ŞekerMahkemeKiralık KatilSahte
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