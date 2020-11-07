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İzmir depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı!

31 Ekim 2020 tarihinden İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin yeni görüntüleri çıktı. Depremi hisseden vatandaşların panik halinde kaçtığı , polis ekiplerinin ise vatandaşları sakinleştirdiği o anlar kameralara yansıdı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 13:43
İzmir depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı!
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31 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetinde ki depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yüzlerce kişi enkaz altında yaralı olarak kurtarılmıştı.

İzmir tarihinde yaşadığı ilk büyük depremin yaralarını sarmaya çalışırken deprem anına ilişkin yeni mobese görüntüleri ortaya çıktı.


Saat:14.51 sularında merkez üssü izmir olan 6,6 şiddetinde deprem meydana geldiği dakikalar sokakta olan vatandaşlar depremi hissetiği anda panik ile kaçışmaya başladı. 6,6 şiddetinde ki depremin süresi uzadıkça sokakta kaçışmalar ve panik arttı.

Panik halinde kaçan vatandaşları gören polis ekipleri ise o anlarda soğuk kanlılıklarını koruyarak panikleyen ve korkan vatandaşları yatıştırmaya çalıştı.

İşte İzmir'de deprem anına ilişkin yeni mobese kayıtları 

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 13:43
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Anahtar Kelimeler:
IzmirDepre
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