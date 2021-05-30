İstanbul’un 9 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi olacak! İşte su kesintisiniz olacağı ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Su kesintisi yaşayacak 9 ilçe
- Sultanbeyli,
- Tuzla,
- Pendik,
- Kartal,
- Maltepe,
- Adalar
- Ümraniye
Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.
Son Güncelleme: 30.05.2021 15:55