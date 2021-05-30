İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

İstanbul’un 9 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi olacak! İşte su kesintisiniz olacağı ilçeler

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 13 saatlik su kesintisi olacağı açıklandı. Anadolu Yakası’nda yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken 9 ilçede gerçekleşecek olan kesinti 9 ilçede gerçekleşecek. İşte 9 ilçede su kesintisi olan semtlerin listesi haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 15:55
İstanbul’un 9 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi olacak! İşte su kesintisiniz olacağı ilçeler
Takip Et:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması için Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle 9 ilçeye su verilmeyeceğini açıkladı.

Su kesintisi yaşayacak 9 ilçe

  • Sultanbeyli,
  • Tuzla,
  • Pendik,
  • Kartal,
  • Maltepe,
  • Adalar
  • Ümraniye

Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.


Son Güncelleme: 30.05.2021 15:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Su KesintisiIstanbul Su Kesintisi Olacak IlçelerAnadolu Yakası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

Popüler Haberler

Gece tırnak kesince ne olur, kesmek günah mı?
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek nereli, yaşı kaç?
Emanet dizisi Neslihan (Zeynep Naz Eyüboğlu) kimdir?
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun'un hayatı ve yer aldığı diziler
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 konusu ve oyuncuları
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor TRT 30 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 28 Mayıs 2021 Cuma
Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2021
Yemin dizisi Feride (Cansu Tuman) kimdir?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi
Acemi Anneler dizisi Cenk (Ege Semih Erken) kimdir?
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmenin tabirleri ve yorumları
Kağıt Ev 7. bölüm fragmanı izle - Kağıt Ev 31 Mayıs 2021 Pazartesi özeti
Maraşlı 20. bölüm fragmanı yayında! Maraşlı 20. yeni bölümde neler olacak?
31 Mayıs 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Mayıs Pazartesi at yarışı programı
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.