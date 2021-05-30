İstanbul’un 9 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi olacak! İşte su kesintisiniz olacağı ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Su kesintisi yaşayacak 9 ilçe

Sultanbeyli,

Tuzla,

Pendik,

Kartal,

Maltepe,

Adalar

Ümraniye

Yapılan açıklamaya göre "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması için Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle 9 ilçeye su verilmeyeceğini açıkladı.

Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.