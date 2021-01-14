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İnşaat izlerken ‘Mezar Stelini’ bulan genç

Bursa’da yaşayan bir vatandaş evinin önünde yapılan inşaatı izlerken moloz yığını arasında Roma dönemine ait mezar stelini gördüğünü iddia etti.

14 Ocak 2021 Perşembe 17:25
İnşaat izlerken ‘Mezar Stelini’ bulan genç
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan vatandaş evinin önünde istinat duvarının yıkılması sonucu inşaatı izleyen Erdoğan Tunaboylu molozların arasında düz bir parçanın olduğunu fark etti. 



Olay yerine giderek bakan dikkatli vatandaş mezar stelini bulduğunu öne sürdü.  Vatandaş polis ekiplerine haber vererek bulduğu tarihi eseri teslim etti.  Polis ekipleri tarihi eseri Bursa Arkeoloji Müzesine götürüldü.

 Tarihi eserin incelenmesi sonucunda mezar stelin 2 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.



Son Güncelleme: 14.01.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
Mezar SteliniBursaNilüfer
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