İnşaat izlerken ‘Mezar Stelini’ bulan genç

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan vatandaş evinin önünde istinat duvarının yıkılması sonucu inşaatı izleyen Erdoğan Tunaboylu molozların arasında düz bir parçanın olduğunu fark etti.
Olay yerine giderek bakan dikkatli vatandaş mezar stelini bulduğunu öne sürdü. Vatandaş polis ekiplerine haber vererek bulduğu tarihi eseri teslim etti. Polis ekipleri tarihi eseri Bursa Arkeoloji Müzesine götürüldü.
Tarihi eserin incelenmesi sonucunda mezar stelin 2 bin yıllık olabileceği düşünülüyor.
Son Güncelleme: 14.01.2021 17:25