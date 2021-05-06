Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den serin hava ve yağış uyarısı..

İlkbahar aylarını yaşadığımız şu günlerde Türkiye genelinde yazı aratmayan günler yaşanırken hava sıcaklıklarının azalacağı yönünde bir açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların gelebileceği yönünde bir uyarıda bulundu.

Özellikle hafta sonu görüleceği tahmin edilen yağışların kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinden biraz daha azaltacağı belirtildi.

Sıcak hava dalgasıyla yaz günlerini yaşayan yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri mevsim normalleri sıcaklıklarının yaklaşık 6 ila 10 derece üzerini hissederken pazar günü bu sıcaklıkların azalacağı ve sıcak havaların yerini serin havalara bırakacağı değerlendiriliyor.

Yapılan açıklamada ayrıca hava sıcaklıklarının yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece oranında bir azalma göstereceği ve kuzey kesimlerde de 2 ila 4 derece hava sıcaklıklarının artacağı ifade edildi. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağının tahmin edildiği hava durumu raporunda 5 günlük tahminlerde açıklamanın içinde yer aldı.

6 MAYIS HAVA DURUMU

7 MAYIS HAVA DURUMU

8 MAYIS HAVA DURUMU

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10 MAYIS HAVA DURUMU