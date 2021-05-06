İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den serin hava ve yağış uyarısı..

Türkiye genelinde son günlerde sıcak hava dalgası seyrederken Meteoroloji'den özellikle hafta sonu için serin hava ve yağış uyarısı yapıldı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:15
Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji'den serin hava ve yağış uyarısı..
Takip Et:

İlkbahar aylarını yaşadığımız şu günlerde Türkiye genelinde yazı aratmayan günler yaşanırken hava sıcaklıklarının azalacağı yönünde bir açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların gelebileceği yönünde bir uyarıda bulundu.

Özellikle hafta sonu görüleceği tahmin edilen yağışların kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinden biraz daha azaltacağı belirtildi. 

Sıcak hava dalgasıyla yaz günlerini yaşayan yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri mevsim normalleri sıcaklıklarının yaklaşık 6 ila 10 derece üzerini hissederken pazar günü bu sıcaklıkların azalacağı ve sıcak havaların yerini serin havalara bırakacağı değerlendiriliyor.

Yapılan açıklamada ayrıca hava sıcaklıklarının yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece oranında bir azalma göstereceği ve kuzey kesimlerde de 2 ila 4 derece hava sıcaklıklarının artacağı ifade edildi. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağının tahmin edildiği hava durumu raporunda 5 günlük tahminlerde açıklamanın içinde yer aldı.

6 MAYIS HAVA DURUMU 

7 MAYIS HAVA DURUMU

8 MAYIS HAVA DURUMU

9 MAYIS HAVA DURUMU

10 MAYIS HAVA DURUMU

 

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava DurumuHafta Sonu Hava NasılYağış Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
2021 tam kapanma hangi gün sona eriyor, uzatılacak mı?
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?

Popüler Haberler

ATV Kuruluş Osman 57. bölüm full izle
Kanal D Sadakatsiz 28. bölüm full izle
TRT 1 Benim Adım Melek 64. bölüm full izle
Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı açıklandı!
Zuhal Topal'la Sofrada 5 Mayıs durumu!
Hıdrellez duası nedir, nasıl yapılıyor? Hıdrellez'de dilek tutarken edilecek dua ve yapılacaklar
Kırmızı Oda dizisi Mitra'nın babası Rıza kim? Gerçek adı ne?
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 6 Mayıs 2021 Perşembe
Tam kapanma 19 Mayıs Çarşamba'ya uzatılacak mı?
Beşiktaş Galatasaray derbi öncesi kart sınırında olan oyuncular kimler?
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever biyografisi
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Çukur Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 4 Mayıs 2021 Salı 1 BTC kaç USD oldu?
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2021 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.