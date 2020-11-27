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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının başlangıcı 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar devam edecek ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar devam edileceği söylendi.

27 Kasım 2020 Cuma 22:16
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarında İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 başlayacak ve  29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sürecek  devamında  29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den başlayarak 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar devam edecektir. 


Sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak işyerleri, işletme ve kurumların hangileri olacağı kısıtlama kararı verilmesiyle alakalı tüm illere gönderilen “Korona-virüs Yeni Tedbirleri” genelgede belirtildi

İlk kez geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alınan kuralların aynı şekilde devam edeceği belirttildi. 



Son Güncelleme: 27.11.2020 22:16
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma KısıtlamasıHaftasonu
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