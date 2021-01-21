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Güvenilir sandıkları kuyumcu dolandırıcı çıktı! 30 yıldır adını bile yanlış biliyorlarmış!

İstanbul Kartal’da uzun yıllardır kuyumculuk yapan ve birçok mahalle sakinlerinin altınlarını emanet eden kuyumcu, emanet edilen altınlar ile birlikte ortadan kayboldu. 2 yıldır yakalanması için mücadele veren mahalle sakinleri kuyumcunun ismini bile yanlış biliyorlarmış.

21 Ocak 2021 Perşembe 16:38
Güvenilir sandıkları kuyumcu dolandırıcı çıktı! 30 yıldır adını bile yanlış biliyorlarmış!
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Kartal Yakacık’ta 30 yıldır kuyumcu dükkânı işleten ve adını herkese İbrahim Sevgi olarak tanıtan şahıs emanet edilen altın ve bilezikleri ile ortadan kayboldu. Asıl isminin Atakan olduğunu öğrenen mahalle sakinleri emanet diye verdikleri altınları geri alabilmek için savcılığa başvuruda bulundu. 2 yıldır sonuç bekleyen mahalle sakinleri Yakacık Mahallesi’nde toplanarak protesto ettiler. Kuyumcu dükkânı yerine Baklava dükkânı açılması üzerine mağdur vatandaşlar olay yerinde haklarını aramaya çalıştı. Sonuç alamayan mağdurlar sessizce dağıldı.

Mağdur vatandaşların biri güven meselesi olduğunu, parasını, altınını hatta çocukların künye, bilekliklerini bile emanet ettiğini söyledi. 588 bin lira kayıplarının olduğunu söyleyen mağdurlar: “Oğulları Dubailerde İngilterelerde gezerken biz burada sefil geziyoruz.” diyor.

30 yıldır İbrahim diye bilinen kuyumcu Atakan çıktı!

 

30 yıldır Yakacık mahallesinde oturan vatandaşlar dolandırıcıyı iyi bir esnaf olarak bildiklerini, ağabey kardeş gibi olduklarını söylüyor. 2 yıldır bu sürecin devam ettiğini ve hiçbir sonucun alınmadığını söyleyen mahalle sakinleri kendisini İbrahim diye tanıttığı kişinin aslında Atakan isimli biri olduğu söylüyor.
 


Son Güncelleme: 21.01.2021 16:38
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KuyumcuIstanbul
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