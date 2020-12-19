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Gaziantep'te patlama sonrası özel hastaneden büyük fırsatçılık! Valilik olaya el attı!

Gaziantep'te bugün meydana gelen yoğun bakım ünitesinde ki patlama faciasından sonra patlamanın olduğu hastanede tedavi gören ve başka bir hastaneye sevk edilmek istenen hastalardan kentte faaliyet gösteren özel bir hastanenin ücret talep ettiği iddialarına karşılık valilik olaya et attı. İddiaların gerçek olup olmadığı araştırılıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:04
Gaziantep'te patlama sonrası özel hastaneden büyük fırsatçılık! Valilik olaya el attı!
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Bu sabah saatlerinde Gaziantep'te Sanko Üniversitenin yoğun bakım kısmında meydana gelen üzücü patlamada 9 vatandaşımız hayatını kaybettti. Patlamanın olduğu hastanede tedavi gören diğer vatandaşlar ise hemen ekiplerin müdahalesiyle hızlı bir şekilde kentte faaliyet gösteren diğer hastanelerin yoğun bakım kısımlarına sevk edildi. Yaşanan bu süreçte kentte faaliyet gösteren bir özel bir hastanenin yoğun bakım kısmına yatırılmak istenen hastanın yakınlarından giriş için 3 bin lira ödeme istediği hasta yakını tarafından iddia edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan bu iddiaya karşılık Gaziantep Valiliği hemen olay et attı ve hastanın mağduriyeti giderildi.

HASTANIN PATLAMA OLAN HASTANEDEN GELDİĞİNİ  BİLMİYORDUK

Olayda ismi geçen özel hastanenin yetkilerinden daha sonra açıklama geldi. Yetkililer, sanko hastanesinde meydana gelen patlama sonra kendi hastanelerine sevk edilen hastanın normal hasta olduğunu sandıklarını, hastanın söz konusu patlamanın gerçekleştiği hastaneden geldiğini bilmediklerini vurguladı.Diğer yandan hasta yakınlarında alınan 3 bin liranın Valiliğin olaya el atmasından sonra iade edildiği açıklandı.

Kaynak: Sabah

 

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 17:04
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepPatlama
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