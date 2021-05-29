Esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru patlaması! 2 günde 565 bin kişi başvurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce esnafa hibe yardımı müjdesini vermesi ardından desteğe yönelik ülkede başvuru patlaması yaşandı. İlk iki günde 565 bin başvuru alınırken 455 bin esnaf 3 bin lira, 110 bin esnaf da 5 bin lira hibe alıyor.

Parasal değer 1,9 milyara ulaşırken hibe başvuruları 23 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek. Salgın sürecinde esnafa kesintisiz destek sağlanırken tam kapanma sürecinde tüm esnaflar dükkanları kapatmak zorunda kaldı. Bu anlamda zorluk çeken lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1.500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek.