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Esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru patlaması! 2 günde 565 bin kişi başvurdu

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnafa yönelik hibe müjdesi rekor kırdı. İki günde 565 bin esnaf yardım için başvuru yaptı. Birinci grupta yer alan esnaflar 5 bin TL hibe desteği alırken ikinci grupta yer alan esnaflar ise 3 bin TL destek aldı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:51
Esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru patlaması! 2 günde 565 bin kişi başvurdu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa süre önce esnafa hibe yardımı müjdesini vermesi ardından desteğe yönelik ülkede başvuru patlaması yaşandı. İlk iki günde 565 bin başvuru alınırken 455 bin esnaf 3 bin lira, 110 bin esnaf da 5 bin lira hibe alıyor.

 Parasal değer 1,9 milyara ulaşırken hibe başvuruları 23 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek. Salgın sürecinde esnafa kesintisiz destek sağlanırken tam kapanma sürecinde tüm esnaflar dükkanları kapatmak zorunda kaldı. Bu anlamda zorluk çeken lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alana yönelik 1.500 lira sigorta prim desteği bu ay sonuna kadar sürdürülecek.

 


Son Güncelleme: 29.05.2021 13:51
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Esnaf Hibe Desteği BaşvuruHibe Desteği
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