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Bilgisayar mühendisinin acı vedasına yürek dayanmadı

Son dakika haberine göre Antalya’da 18 gün sonra ölü olarak bulunan Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) görevli bilgisayar mühendisi Çağrı Sertaç Kesici'nin (47) cenazesi uğurlanırken akrabalarının ve öğrencilerin gözyaşları sel oldu. Antalya en acı vedaya şahit olurken başarılı mühendis Hurma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:45
Bilgisayar mühendisinin acı vedasına yürek dayanmadı
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Antalya Üniversitesi’nde görevli bilgisayar mühendisi olarak çalışan Çağrı Sertaç Kesici (47) 10 Mayıs tarihinden itibaren kayıp.  Bulunması için başvuruda bulunan aile Antalya polislerini harekete geçirdi. 28 Mayıs günü Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde falezlerdeki İnciraltı Plajı'nda ölü bulunan mühendisin cesedi kayalıkların üzerinde bulundu. Otopsisi yapılan Kesici’Nin cenazesi bugün ailesine teslim edilirken birçok sevenleri gözyaşları içerisinde mezarlığın yolunu tuttu.



Son Güncelleme: 31.05.2021 18:45
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Bilgisayar Mühendisiçağrı Sertaç Kesici
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