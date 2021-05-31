Bilgisayar mühendisinin acı vedasına yürek dayanmadı

Antalya Üniversitesi’nde görevli bilgisayar mühendisi olarak çalışan Çağrı Sertaç Kesici (47) 10 Mayıs tarihinden itibaren kayıp. Bulunması için başvuruda bulunan aile Antalya polislerini harekete geçirdi. 28 Mayıs günü Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde falezlerdeki İnciraltı Plajı'nda ölü bulunan mühendisin cesedi kayalıkların üzerinde bulundu. Otopsisi yapılan Kesici’Nin cenazesi bugün ailesine teslim edilirken birçok sevenleri gözyaşları içerisinde mezarlığın yolunu tuttu.

