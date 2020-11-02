Bakan Koca 2 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Koronavirüs vakaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı 2 Kasım tarihli koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Resmi olarak açıklanan rakamlar göre bugün hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 140 bine dayandı. Yapılan test sonuçlarında pozitif çıkan kişi sayısı ise 2 bin 302 oldu toplam vaka ise 379 bin 775 oldu.

Öte yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 76 kişi daha artarak toplam vefat sayısı 10 bin 402 oldu.

Bakan Koca vaka sayılarının açıklandığı saatlerde yaptığı paylaşımda ise ağır hasta sayısının 164 kişi daha arttığını ve toplam ağır hasta sayısının 2 bin 341 olduğuna dikkat çekti.

2 KASIM TARİHLİ KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI