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Arkadaşı ile sohbet eden genç kız bir anda yere çakıldı

Son dakika haberine göre İstanbul Arnavutköy’de bir iş yerinde arkadaşı ile sohbet eden Elif K. bilinmeyen bir nedenle camdan aşağı düştü. Genç kızın düşüşü iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03 Haziran 2021 Perşembe 13:13
Arkadaşı ile sohbet eden genç kız bir anda yere çakıldı
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Anavutköy Eski Edine Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Elif K. (16) arkadaşları ile sohbet ederken bilinmeyen bir sebep işe dengesini kaybederek aşağı düşmesi üzerine Asfaltı Caddesi sakinleri panikledi.

Yerde uzun süre hareketsiz şekilde yatan 16 yaşındaki genç kız vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız Anavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken Elif K. aşağı düşmesi polisler tarafından şüpheli bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kızın düşme anı kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
 


Son Güncelleme: 03.06.2021 13:13
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Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyGenç Kız
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