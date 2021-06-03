Arkadaşı ile sohbet eden genç kız bir anda yere çakıldı

Anavutköy Eski Edine Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Elif K. (16) arkadaşları ile sohbet ederken bilinmeyen bir sebep işe dengesini kaybederek aşağı düşmesi üzerine Asfaltı Caddesi sakinleri panikledi.

Yerde uzun süre hareketsiz şekilde yatan 16 yaşındakivatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız Anavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken Elif K. aşağı düşmesi polisler tarafından şüpheli bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kızın düşme anı kameralar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.