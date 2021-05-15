Annesinin yatak odasından gelen sesleri duyan lise öğrencisi dehşet saçtı!

Ankara'nın Altındağ İlçesinde annesi B.T ile yaşayan Emre Toprak, akşam saatlerinde kendi odasında bilgisayar oyunu oynarken annesinin odasından gelen sesleri duydu. Eve erkek arkadaşını getiren ve alkol aldıklarını gören 19 yaşındaki Emre Toprak, sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre annesinin yanında çıplak şekilde duran Enis Y. görmesi üzerine sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan Toprak, dehşet saçtı.

20 yıl hapis istendi

Sesleri duyan bina sakinleri polis ekiplerini çağırırken arkadaşları Emre Toprak’ı sakinleştirmeye çalıştı. Yaralanan Enis Y. hastaneye kaldırılırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 yaşındaki Toprak hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan genç iddiasında 2 yıldır annesi ile yaşadığını fakat bu süre içerisinde birçok erkeğin eve geldiğini, psikolojik sorunları olduğunu, ilk önce Enis Y. ona saldırdığını söyledi.

Emre Toprak, amacının kendisini korumak olduğunu söylerken 20 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 19 yaşındaki genç, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.