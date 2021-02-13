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Ankara’da kadınların kâbusu olan ‘Sansar’ yakalandı!

Ankara’da kalabalık meydanlarda yalnız yürümekte olan kadınların yıllardır kâbusu olan ve sokaklarda dolaşan yankesici yakalandı. Kadınları sıkıştırıp telefon ve cüzdanlarına el koyan ‘Sansar’ lakaplı Edip Ş. Polis ekipleri tarafından tutuklandı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 14:30
Ankara’da kadınların kâbusu olan ‘Sansar’ yakalandı!
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Ankara’da uzun yıllardır yankesicilik yapan ve birçok kadının mağduriyetine sebep olan ‘Sansar’ lakaplı Edip Ş. Polis ekipleri tarafından yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi kaybolan telefon, cüzdan gibi önemli eşyaların bulunması adına ‘Kayıp Eşya Projesi’ başlatarak 3 kadının telefonlarının bulunmasına olanak sağladı. 3 kadının telefonları da yankesicilik yöntemi ile çalındığı öğrenildi.

Olay sonrasında yıllardır aynı şikayetle gelinen ‘Sansar’ lakaplı kişinin olduğu tespit edildi.  Görüntüleri izleyen polis ekipleri Edip Ş.’nin cep telefonlarını el çabukluğu ile bir anda alıp kaçmasını izledi. Genellikle Ankara’da bulunan metro çıkışları veya kalabalıkların çok olduğu bölgelerde yapılan yankesici aldığı eşyayı çaldıktan sonra hızlıca uzaklaştığı görüldü. Son dakika haberine göre Polisin düzenlediği şafak operasyonu ile Edip Ş. yakalanarak gözaltına alındı. 12 ayrı suçtan yargılanan Edip Ş. çıkarıldığı mahkemede cezaevine gönderildi.
 

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 14:30
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Anahtar Kelimeler:
SansarAnkaraYankesiciMetroKadınların
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