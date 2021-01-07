Acılı eş, balkondan düşerek ölen karısının başında gözyaşı döktü

Olay, Zeytinlilk Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli öğretmen olan Fatma Kar, dengesini kaybederek sekizinci kattaki dairesinin balkonundan aşağı düştü.

Eşi sinir krizi geçirdi

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemelerinde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin ölüm haberini olan Sadettin Kar, karısının cansız bedeninin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Polis ekipleri ise eşini kaybeden adamı sakinleştirmek için uğraş verdi.

Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Fatma Kar’ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.