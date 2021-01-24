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ABD’de olay yaratan görüntüler! Sapkınlık sınırını aştı!

Amerika Dallas’ta ev ve işyerlerine güvenlik kamerası yerleştiren, kamera şirketinde çalışan Telesforo Aviles kamera takılan evlerin kadınların görüntülerine kendi bilgisayarına aktardı. Sapık adam o kadınları çıplak ve cinsel ilişkiye girerken canlı canlı izledi.

24 Ocak 2021 Pazar 14:11
ABD’de olay yaratan görüntüler! Sapkınlık sınırını aştı!
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Dallas’ta geçen olayda Telesforo Aviles adında ki adam dört buçuk yıl kadar 200 kadını 9.600 kez izlediği ortaya çıktı.  Sapık adam evlere yerleştirilen kameraları izleyerek birçok kadının uygunsuz görüntülerini kendi bilgisayarına indirdi. Polis ise Aviles için güvenlik kamera sistemini test etmek amacı ile giriş izni yaptığını söyleyerek kandırdığını belirtti.



Olayın gün yüzüne çıkmasının ardından birçok kadın o şirketten şikayetçi oldu. Şirket ise çalışanının böyle bir iş yaptığından haberi olmadığını ve o şahıs için gerekli cezayı alması için FBI gibi diğer yetkililer için Aviles için şikâyette bulundu.  5 yıla çarptırılan adam şu an cezaevinde.


Son Güncelleme: 24.01.2021 14:11
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Anahtar Kelimeler:
ABDGüvenlik Kamerası
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