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8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde 130 adrese sahte altın operasyonu düzenlendi. Çok sayıda şüphelilerin yakalanması ile kaçmaya çalışanlardan bir şüpheli yakalanarak olay yerine götürüldü.

08 Ocak 2021 Cuma 14:15
8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı
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İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şubesi sahte altın yapan şahıslara operasyon düzenledi. 6 aydır süren İstanbul merkezli yapılanma operasyon sonucunda düşük ayarlı altınların ülke geneline tümü ile kuyumculara satıldığını ve piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Fiziki takip sonucunda İstanbul merkezli 8 ili kapsayan eş zamanlı operasyon ile 130 adrese baskın düzenlendi.

İmalathane olarak kullanılan yerlerin, sahte altın üreticileri tarafından kuyumculara satılan altınları, satan kuyumcunun bile anlayamayacağı altın yapan şüpheliler bakır tel ile altınların ortasına yerleştirerek gerçek ağırlık kazandırıyorlardı. Altın sahte olup olmamasını anlamak için tek çarenin altının ya kesilmesi ya da eritilmesiydi. Altınlara işlem yapılamadığından sahte olup olmadığı anlaşılmıyordu.
 


 

 

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 14:15
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Anahtar Kelimeler:
Sahte AltınIstanbulKuyumcu
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