8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şubesi sahte altın yapan şahıslara operasyon düzenledi. 6 aydır süren İstanbul merkezli yapılanma operasyon sonucunda düşük ayarlı altınların ülke geneline tümü ile kuyumculara satıldığını ve piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Fiziki takip sonucunda İstanbul merkezli 8 ili kapsayan eş zamanlı operasyon ile 130 adrese baskın düzenlendi.





İmalathane olarak kullanılan yerlerin, sahte altın üreticileri tarafından kuyumculara satılan altınları, satan kuyumcunun bile anlayamayacağı altın yapan şüpheliler bakır tel ile altınların ortasına yerleştirerek gerçek ağırlık kazandırıyorlardı. Altın sahte olup olmamasını anlamak için tek çarenin altının ya kesilmesi ya da eritilmesiydi. Altınlara işlem yapılamadığından sahte olup olmadığı anlaşılmıyordu.

