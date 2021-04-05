5 Nisan koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı gün sonun da 5 Nisan 2021 tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.

VAKA SAYISI 42 BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlık tarafından duyurulan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde ülke genelindeki hastanelerde 245 bini aşkı kişiye test yapıldı ve toplamca 42 bin 551 kişide koronavirüs tespit edildi.

BİN 706 KİŞİ HASTANELERE YATIRILDI

BİR GÜNDE 193 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs saptanan bin 706 kişi ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

Açıklanan resmi rakamlara göre hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 193 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 32 bin 456 olarak kayıtlara geçti.

5 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU