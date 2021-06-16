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3 katlı apartman gece yarısı tahliye edildi!

Son dakika haberine göre Ankara’nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde tedirginlik yaşandı. Yandaki inşaat çalışması sırasında temelinde hasar oluşan 3 katlı ve 16 daireli binada oturanlar gece 00.02 ‘de tahliye edildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:41
3 katlı apartman gece yarısı tahliye edildi!
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Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar gece saatlerinde akıl almaz bir olay yaşadı. Sokakta bulunan 3 katlı Rüştü Yıldız Apartmanı sakinleri gece duydukları gürültüyle uyanırken apartmanın otopark kısmından şiddetli ses yükseldi.

20 metrelik göçük oluşan apartmanda bina sakinleri tahliye edilirken olay yerine 155 ve AFAD geldi.

Daha öncede yıkılan bina sakinleri alttaki inşaattan kaynaklı göçük oluştuğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bina sakinlerine evlerinize dönebilirsiniz çağrısı yaptı.


Son Güncelleme: 16.06.2021 10:41
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Ankara MamakMamak Tahliye Edilen BinaMamak Otopark Patlaması
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