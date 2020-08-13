3 ilde otomobil dolandırıcılığına operasyon

İntenet üzerinden araba alımı için Van’da yaşayan Emin Esen ile anlaşan 120 bin TL’ye Bahar T. Adılı kişi arabayı almak için Emin Esen ile Amasya’da buluştu.Satış işlemi gerçekleştikten sonra parasını alamayan Emin Esen araba ile olay yerinden ayrılmak istersen Bahar T. nın şikayeti üzerine polis tarafından durdurulan Emin Esen’nin dolandırıldığını anlaştıktan sonra soruşturma açıldı.

Soruşturma sonucunda Bahar T ve olaya karışan 4 kişi Çorum ve Nevşehir’de yapılan operasyon ile yakalandı.

