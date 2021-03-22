22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Bir günde 117 can kaybı, 22 bin 216 vaka

Sağlık Bakanlığı 22 Mart tarihli korona virüs vaka tablosunu az önce duyurdu.

VAKA SAYISI 22 BİNİ AŞTI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bugün ülke genelinde 201 bini aşkın kişiye korona virüs testi yapılırken, 22 bin 216 kişide korona virüs tespit edildi. Vaka tespit edilen 981 kişi ise ağır semptonlar gösterdikleri gerekçesiyle hastanelere yatırıldı.

CAN KAYBI 117

Öte yandan hastalığı bağlı bugün gerçekleşen can kaybı 117 olarak açıklandı ve toplam vefat sayısı 30 bin 178 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün iyileşen 19 bin 494 kişiyle birlikte salgın süresince hastalığa yakalanan ve iyileşen hasta sayısı toplam 2 milyon 884 bini aştı.

22 MART KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU