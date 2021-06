Edinilen bilgilere göre Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir bankada hırsızlık gerçekleşti.

Profesör Tezok Caddesi'nde bulunan bankaya camı kırarak giren hırsızlar sadece 200 TL çaldığı ortaya çıktı.

Banka güvenliği ve şube müdürü olay yerine gelmesinin ardından vezneden 4 adet 50 liranın olmadığı görüldü.

Güvenlik kameralarına o anlar an be an yansırken bankadan aldığı 200 lira herkesi şaşırttı. Yıldırım ilçesinde görev alan polis memurları hırsızı yakalamak için arama başlattı.