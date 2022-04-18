Hayat şartlarının ekonomik ve diğer kategorilerde yer alan gelişmeler ışığında giderek zorlaşması, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Bu nokta katılım bankacılığının öncülerinden olan Türkiye Finans Katılım Bankası, yeni dönemin avantajlı ihtiyaç finansmanı kampanyasını duyurdu.

Geride bıraktığımız yılın eylül yakında yükseliş trendine giren, kasım ayında yükseliş hızını arttıran ve sonuç olarak da aralık ayının başı itibari ile tarihi seviyesi olan 18 TL bandını gören dolar kuru, euro kurunun 20 TL’ye ve gram altının da bin 82 TL’ye kadar tırmanmasına sebep oldu. Ekonomi piyasaları, her ne kadar yapılan piyasa müdahaleleri ve geliştirilen yeni ekonomik modeli sayesinde bir gecede gerilemeyi başarmış olsalar da yükselişte oldukları dönem içerisinde hizmetler eve hizmet ürünlerine yansıtılan yüksek oranlı zamlar, vatandaşların bütçelerinin derinden etkilenmesine yol açtı.

Yeni dönemde de Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ve FED faiz kararlarının piyasa üzerinde ki baskıları ile dalgalı hareketler sergilemeye devam eden ekonomi piyasaları, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının günden güne artmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Türkiye Finans Katılım Bankası, uygun ödeme planına sahip olan ihtiyaç finansmanı hizmeti ile herkese nakit desteğinde bulunacağını açıkladı.

Türkiye Finans Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Hizmeti

Katılım bankacılığının giderek geliştiği şu günlerde sektörün öncüsü olarak hareket eden Türkiye Finans Katılım Bankası, yeni dönemde de vatandaşların yanında olduğunu gösteren ihtiyaç finansmanı hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Katılım Bankasının resmi internet sitesinde yer alan ihtiyaç finansmanı içeriğine göre söz konusu hizmetin azami vade sayısının 36 ay, üst limitinin ise 50 bin TL olduğu bilgisi kaydedildi.

Türkiye Finans Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Örnek Hesaplama Tablosu

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın ihtiyaç finansmanı hizmetinden yüzde 1,79 kâr payı oranı ve 36 ay vade verileri karşılığında 50 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 803,43 TL olarak hesaplandı.

Türkiye Finans Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Hizmeti Başvurusu

Türkiye Finans Katılım Bankası’nın ihtiyaç finansmanı hizmetine, banka şubeleri, mobil uygulama ve internet bankacılığı sistemi aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.