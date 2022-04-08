Bilgisayar oyunu denilince akla ilk gelen oyunlardan olan GTA en son oyunu ile büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Peki başarılı serinin 6'ncı oyunu çıktı mı, GTA 6 nasıl indirilir? Cevaplar haberimizin devamında...

İlk olarak 1997 yılında Rockstar Games tarafından Grand Theft Auto olarak piyasaya sürülen GTA serisi, 2013 yılında çıkardığı GTA 5 ile hayranlarını heyecanlandırmayı başarmıştı. Geçtiğimiz yıl oyunseverlere; iki yeni oyun çıkartacaklarının mesajını veren Rockstar Games kitleleri heyecanlandırmıştı. Herkes GTA 6'nın çıkacağını düşünürken, Rockstar Games iki eski GTA oyununun remake (yeniden yapım) versiyonunu piyasaya sürerek nabızları yoklamıştı. GTA 6 ile ilgili pek çok sızıntı internette yer alırken, yeni sızıntılar da hızla gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde; daha önce GTA oyunları ile ilgili doğru tahminlerde bulunan sosyal medya hesapları, GTA 6'nın sistem gereksinimlerini sızdırdı. Peki; GTA 6 sistem gereksinimleri nelerdir?

GTA 6 Sistem Gereksinimleri

Windows tabanlı bilgisayarlarından GTA 6 oynamak isteyen oyuncular için sistem gereksinimleri internette şimdiden yerini aldı. İşte; GTA 6 sistem gereksinimleri!

Minimum Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 10 64- Bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz / AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 / NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GM

RAM: 8 GB

HDD (Disk Alanı): 240 GB

DirectX 12 Compatible Graphics Card

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-10500 6-Core 3.10GHz / AMD Ryzen R7 1700

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 8GB or NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB

VRAM: 8GB

RAM: 16 GB

HDD (Disk Alanı): 1000 GB

DirectX 12 Compatible Graphics Card

GTA 6 Nereden İndirilir?

GTA 6 oynamak isteyenlerin lisanslı bir şekilde oyunu temin etmesi gerekmektedir. Steam başta olmak üzere pek çok web sitesi ya da yazılım aracılığıyla oyun lisanslı olarak indirilebiliyor. "Ücretsiz GTA 6 indir" gibi web sitelerinden indirilen dosyalar virüslü olabilir ve indirildiği bilgisayara kalıcı hasarlar verebilir.

GTA 6 Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?

GTA 5'in ardından milyonlarca oyun sever, GTA 6'nın çıkış tarihini bekliyor. GTA ya da Rockstar Games tarafından oyunun çıkış tarihine yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Oyunun 2024 ila 2026 yılları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.