Bilgisayar oyunu denilince akla ilk gelen oyunlardan olan GTA en son oyunu ile büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Peki başarılı serinin 6'ncı oyunu çıktı mı, GTA 6 nasıl indirilir? Cevaplar haberimizin devamında...
İlk olarak 1997 yılında Rockstar Games tarafından Grand Theft Auto olarak piyasaya sürülen GTA serisi, 2013 yılında çıkardığı GTA 5 ile hayranlarını heyecanlandırmayı başarmıştı. Geçtiğimiz yıl oyunseverlere; iki yeni oyun çıkartacaklarının mesajını veren Rockstar Games kitleleri heyecanlandırmıştı. Herkes GTA 6'nın çıkacağını düşünürken, Rockstar Games iki eski GTA oyununun remake (yeniden yapım) versiyonunu piyasaya sürerek nabızları yoklamıştı. GTA 6 ile ilgili pek çok sızıntı internette yer alırken, yeni sızıntılar da hızla gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde; daha önce GTA oyunları ile ilgili doğru tahminlerde bulunan sosyal medya hesapları, GTA 6'nın sistem gereksinimlerini sızdırdı. Peki; GTA 6 sistem gereksinimleri nelerdir?
GTA 6 Sistem Gereksinimleri
Windows tabanlı bilgisayarlarından GTA 6 oynamak isteyen oyuncular için sistem gereksinimleri internette şimdiden yerini aldı. İşte; GTA 6 sistem gereksinimleri!
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Minimum Gereksinimler
- İşletim Sistemi: Windows 10 64- Bit
- İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz / AMD FX-8350
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 / NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
- VRAM: 4 GM
- RAM: 8 GB
- HDD (Disk Alanı): 240 GB
- DirectX 12 Compatible Graphics Card
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-10500 6-Core 3.10GHz / AMD Ryzen R7 1700
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 8GB or NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB
- VRAM: 8GB
- RAM: 16 GB
- HDD (Disk Alanı): 1000 GB
- DirectX 12 Compatible Graphics Card
GTA 6 Nereden İndirilir?
GTA 6 oynamak isteyenlerin lisanslı bir şekilde oyunu temin etmesi gerekmektedir. Steam başta olmak üzere pek çok web sitesi ya da yazılım aracılığıyla oyun lisanslı olarak indirilebiliyor. "Ücretsiz GTA 6 indir" gibi web sitelerinden indirilen dosyalar virüslü olabilir ve indirildiği bilgisayara kalıcı hasarlar verebilir.
GTA 6 Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?
GTA 5'in ardından milyonlarca oyun sever, GTA 6'nın çıkış tarihini bekliyor. GTA ya da Rockstar Games tarafından oyunun çıkış tarihine yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Oyunun 2024 ila 2026 yılları arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.